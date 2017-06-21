كشف مصدر مطلع بحزب الوفد، إن المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام الحزب، تقدم باستقالته رسميا مساء اليوم، إلى اللواء محمد الحسيني، أمين الصندوق بحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن الهيئة العليا للحزب، تجتمع حاليا بمقر الوفد الرئيسي في الدقي، بحضور جميع قيادات الحزب، باستثناء «أبو شقة»، لافتا إلى أن كافة المحاولات التي جرت لإقناعه باءت بالفشل.