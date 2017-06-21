 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 11:06 مساءً
روابط سريعة
أنباء عن تقديم "أبو شقة" استقالته من "الوفد"
بهاء ابو شقة

أنباء عن تقديم "أبو شقة" استقالته من "الوفد"

2017-06-21 22:35:24

كشف مصدر مطلع بحزب الوفد، إن المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام الحزب، تقدم باستقالته رسميا مساء اليوم، إلى اللواء محمد الحسيني، أمين الصندوق بحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن الهيئة العليا للحزب، تجتمع حاليا بمقر الوفد الرئيسي في الدقي، بحضور جميع قيادات الحزب، باستثناء «أبو شقة»، لافتا إلى أن كافة المحاولات التي جرت لإقناعه باءت بالفشل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3