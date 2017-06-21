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متحدث أوكراني: التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا
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متحدث أوكراني: التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا

2017-06-21 22:30:26
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أعلن متحدث باسم الحكومة الأوكرانية اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والعناصر الانفصالية التي تحظى بدعم روسيا.

وذكرت شبكة “ايه بى سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن اتفاق وقف إطلاق النار سوف يبدأ اعتبارا من يوم السبت القادم من أجل إتاحة الفرصة لسكان شرق أوكرانيا لحصد المحاصيل الزراعية .

ويشار إلى أن القتال بين القوات الحكومية والعناصر الانفصالية شرق أوكرانيا أدى - حتى الآن - إلى مصرع أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد ما يربو على مليون شخص آخرين وذلك منذ عام 2014 .

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