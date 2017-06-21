السفير البريطاني بالقاهرة: أكثر من 1450 شركة بريطانية تعمل في مصر

أكد جون كاسين سفير بريطانيا بالقاهرة أن أكثر من 1450 شركة بريطانية تستثمر وتعمل فى مصر.

وقال كاسن - فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” اليوم الأربعاء: “إن هذه الاستثمارات توفر آلاف الوظائف في مجالات متنوعة.

وأضاف أن بريطانيا هي المستثمر الأول في مصر، مشددا على رغبة بلاده بالاحتفاظ بكونها الشريك “رقم واحد” لمصر.