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السفير البريطاني بالقاهرة: أكثر من 1450 شركة بريطانية تعمل في مصر
السفير البريطانى جون كاسن فى مصر

السفير البريطاني بالقاهرة: أكثر من 1450 شركة بريطانية تعمل في مصر

2017-06-21 22:43:38
أ ش أ

أكد جون كاسين سفير بريطانيا بالقاهرة أن أكثر من 1450 شركة بريطانية تستثمر وتعمل فى مصر.

وقال كاسن - فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” اليوم الأربعاء: “إن هذه الاستثمارات توفر آلاف الوظائف في مجالات متنوعة.

وأضاف أن بريطانيا هي المستثمر الأول في مصر، مشددا على رغبة بلاده بالاحتفاظ بكونها الشريك “رقم واحد” لمصر.

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