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الدواعش يفجرون جامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية في غرب الموصل
داعش

الدواعش يفجرون جامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية في غرب الموصل

2017-06-21 22:17:07

أعلنت القوات العراقية الأربعاء أن جهادي تنظيم داعش أقدموا على تفجير جامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية في المدينة القديمة بغرب الموصل.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان “أقدمت عصابات داعش الإرهابية على ارتكاب جريمة تاريخية أخرى وهي تفجير جامع النوري ومئذنة الحدباء التاريخية” بالمدينة القديمة في غرب الموصل.

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