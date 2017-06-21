فسر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معنى الشيطان الرجيم، لافتا إلى أن إبليس ممنوع من رحمة الله ولا يقبل منه توبة أو ندم أو اعتذار.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء: “صبر ربنا على إبليس اللي قاله أنا مغلطتش، ولن أسجد لمن خلقت من طين، يؤكد لنا إننا هندخل الجنة، لأن إبليس وقف أمام الله، وتكبر وتجبر”.