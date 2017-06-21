برلماني: الشعب سيشعر بالتحسن الاقتصادي في الأيام القادمة2017-06-21 22:11:15
أكد النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، أن قرارات الرئيس السيسي الصادرة خلال افطار الأسرة المصرية أمس بداية جني ثمار القرارات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية وستخدم أكثر 10 مليون مواطن، مؤكدا أن الشعب المصري سيشعر بمزيد من تحسن الأحوال الاقتصادية في الأيام القادمة.
وأوضح حامد في بيان صحفي له اليوم، أن القرارات التي اصدرها السيسي تصب جمعيها في صالح الطبقات الفقيرة ، مؤكدا أن الفترة القادمة الرئيس السيسي سيعمل على مزيد من تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة أزمة ارتفاع الأسعار التي شهدها السوق المصري الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الشعب المصري يثق في الرئيس السيسي وقيادته للأمور، ويعلم أنه مصر ستعبر إلى بر الأمان خلال الفترة القادمة مؤكدًا إلى أن مهما بلغت المعوقات التي تضعها الدول الكبرى ضد مصر هناك اصرار واضح من الرئيس والشعب المصري على الحفاظ على مصر من مخططات الدولة الغربية.
ويذكر أن الرئيس السيسي اصدر عدد من القرارات في مقدمتها زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من ٢١ جنيه إلى ٥٠ جنيه بنسبة زيادة مقدارها ١٤٠٪ وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪ وبحد أدنى قدره ١٥٠ جنيه لعدد ١٠ مليون مواطن من أرباب المعاشات وايضا زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهرياً لعدد مليون و٧٥٠ ألف ، إضافة إلى اقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة ٧٪ وبحد أدنى ٦٥ جنيه واقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها ٧٪ وبحد أدنى للعلاوين ١٣٠ جنيه وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها ١٠٪ بحد أدنى ٦٥ جنيه وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها ١٠٪ وبحد أدنى للعلاوين ١٣٠ جنيه.
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