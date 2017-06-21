

كشف زوج عربي من مدينة سخنين شمال إسرائيل عن سبب غير مألوف لانضمامه وزوجته وأطفاله الثلاثة إلى تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وبحسب التقرير الذي نشره i24 نيوز الإسرائيلي أن الزوج العربي “وسام زبيدات” الذي أدين بالانضمام إلى صفوف داعش قبل شهر، صرح بأن الانضمام للتنظيم المتطرف لم ينبع من دوافع أيديولوجية وإنما بدوافع عاطفية.

وأثناء المداولات في المحكمة، ذكر زبيدات أنه سافر برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة إلى العراق قبل ثلاث سنوات، وهناك انضم لصفوف تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن زوجته كانت الشخصية البارزة في المبادرة وهي التي جرته إلى الانضمام لداعش.

واعترف زبيدات خلال المحاكمة أنه لم تكن لديه نية بالمرة للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، لكن زوجته أصرت على ذلك وكان الأمر بمبادرتها، وذلك بعد أن أقامت علاقة عاطفية مع ناشط في التنظيم.

وقال إنه اكتشف هذه الحقيقة لاحقا، لافتا إلى أن هذا الناشط قتل قبل سنة ونصف أثناء إحدى معارك داعش في سوري، وعندها قررت زوجته أنه حان الوقت للعودة إلى إسرائيل.

واعترف زبيدات للمحكمة: “اكتشفت العلاقة الغرامية بين زوجتي والداعشي لاحقا، فهي لم تكشف أمامي عن نواياها الحقيقية”.

وأضاف أنه لم يكشف هذه الاعترافات خلال التحقيقات معه من قبل جهاز الشاباك – الأمن العام الإسرائيلي- حفاظا على شرف زوجته: “لو عرفت عن علاقتها الغرامية، ما كنت انضممت لداعش، لقد سرت خلفها”. في التحقيقات اعترفت زوجته بالعلاقة الغرامية مع ناشط تنظيم داعش الإرهابي، لكن هذا الاعتراف لم يترك أثرا لدى القاضي، الذي أصدر حكما بإدانة الزوجين في كافة التهم المنسوبة لهم.

وحسب رأي القاضي الإسرائيلي، فإن قصة العلاقة الغرامية ليس لها علاقة بالتهم المنسوبة إليهم. ومن المتوقع أن يصدر حكم بالسجن لسنوات ضد وسام زبيدات قريبا، فيما صدر حكم بالسجن أربع سنوات ضد زوجته.