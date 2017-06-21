اتهم وزير النقل الموريتاني محمد عبد الله ولد أوداع اليوم الأربعاء تيار الإخوان المسلمين في بلاده بالخداع والكذب وبعدم الالتزام أخلاقيا.

وأدت تصريحات الوزير إلى انسحاب نواب حزب الإسلاميين ” حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية”من قاعة البرلمان احتجاجا على اتهامات الوزير.

وشن الوزير هجوما لاذعا ضد التيار الإسلامي خلال جلسة مساءلته حول موضوع الطرق في موريتانيا.

وقال إن رموز التيار الإسلامي يخادعون ويغالطون الرأي العام وشكك فى التزام وأخلاق الفاعلين فيه.

وأثارت تصريحات ولد أوداعه استهجان نواب فى المعارضة وطالبوه بالاعتذار بدل التحامل على الأحزاب السياسية.

ورفض الوزير التراجع عن تصريحاته .

وغادر نواب “تواصل” وحزب التحالف الشعبى قاعة البرلمان خلال استجواب الوزير.