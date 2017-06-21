عاد إلى القاهرة مساء الأربعاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق قادما من أبوظبى فى زيارة لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك بمصر قبل عودته إلى عمله بالإمارات مستشارا بمحكمة النقض بأبوظبى.

أنهى النائب العام الأسبق إجراءات وصوله على رحلة مصر للطيران رقم 915 والقادمة من أبوظبى وإنتظر فى صالة كبار الزوار لحين حصوله على حقائبه حيث سيقضى عدة أيام فى عطلة عيد الفطر قبل عودته إلى عمله بالإمارات.

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض قد وافق سبتمبر 2014 على إعارة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والنائب العام الأسبق إلى الإمارات، للعمل مستشارًا بمحكمة النقض بإمارة أبو ظبى والتى تعد أعلى مؤسسة قضائية بعاصمة البلاد.