طعن شرطي في مطار أمريكي2017-06-21 21:45:34
أفادت مصادر رسمية أمريكية إن شرطيًا تعرض للطعن الأربعاء، في مطار فلينت الأمريكي في ولاية ميشيغان في شمال البلاد، في حين تطرقت وسائل الإعلام إلى احتمال أن يكون العمل “إرهابيًا”.
وأفادت شبكة “إن بي سي نيوز” أن الشرطي تعرض لطعنات عدة من قبل شخص كان يصيح “الله اكبر”، كما أعلنت أيضًا أنه يجري التعامل مع الحادث على أنه “عمل إرهابي”.
ونقلت الشبكة عن مصادر في الشرطة أن الجاني يتحدر من مقاطعة كيبيك الكندية ويحمل جواز سفر كنديًا.
وقالت الشرطة في ميشيغان إن حالة الشرطي الجريح مستقرة وتم إخلاء المطار.
وقال المسئولون في المطار في بيان “تم اعتقال المشتبه به وهو يخضع للتحقيق”.
وتسلم مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي أي” التحقيق.
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