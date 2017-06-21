 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 11:19 مساءً
روابط سريعة
طعن شرطي في مطار أمريكي
طعن - سكينة - سلاح ابيض

طعن شرطي في مطار أمريكي

2017-06-21 21:45:34
وكالات

أفادت مصادر رسمية أمريكية إن شرطيًا تعرض للطعن الأربعاء، في مطار فلينت الأمريكي في ولاية ميشيغان في شمال البلاد، في حين تطرقت وسائل الإعلام إلى احتمال أن يكون العمل “إرهابيًا”.

وأفادت شبكة “إن بي سي نيوز” أن الشرطي تعرض لطعنات عدة من قبل شخص كان يصيح “الله اكبر”، كما أعلنت أيضًا أنه يجري التعامل مع الحادث على أنه “عمل إرهابي”.

ونقلت الشبكة عن مصادر في الشرطة أن الجاني يتحدر من مقاطعة كيبيك الكندية ويحمل جواز سفر كنديًا.

وقالت الشرطة في ميشيغان إن حالة الشرطي الجريح مستقرة وتم إخلاء المطار.

وقال المسئولون في المطار في بيان “تم اعتقال المشتبه به وهو يخضع للتحقيق”.

وتسلم مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي أي” التحقيق.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3