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الأمير الوليد بن طلال يبايع ولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان
الوليد بن طلال

الأمير الوليد بن طلال يبايع ولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان

2017-06-21 22:08:36

أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال في حسابه على موقع تويتر يوم الأربعاء، مبايعته لولي عهد المملكة الجديد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الوليد في تعليقه “نحمد الله على نعمة الإسلام والأمن والأمان. أبارك لأخي ولي العهد وأبايع محمد بن سلمان وليًا للعهد”.

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