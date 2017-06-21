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ماكرون يعلن تشكيل الحكومة الجديدة ويعين امرأة وزيرة للقوات المسلحة
ماكرون وادوار فيليب

ماكرون يعلن تشكيل الحكومة الجديدة ويعين امرأة وزيرة للقوات المسلحة

2017-06-21 21:44:00
وكالات

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الأربعاء، تشكيل الحكومة الجديدة التي تسلمت فيها الموظفة الرفيعة فلورانس بارلي وزارة القوات المسلحة بدلاً عن سلفيي غولار.

كما بقي جان ايف لودريان وزيرا للخارجية، في حين تسلمت ناتالي لوازو مديرة المدرسة الوطنية للإدارة الشهيرة، وزارة الشئون  الأوروبية مكان ماريال دو سارنيه.

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