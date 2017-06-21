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المالية:530 مليار جنيه عجز بالموازنة في 7 سنوات
وزير المالية عمرو الجارحي

المالية:530 مليار جنيه عجز بالموازنة في 7 سنوات

2017-06-21 21:35:34

قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أن الحكومة واجهت صعوبة كبيرة خلال إعداد الموازنة خاصة أنها حرصت على مواجه عجز الموازنة وتوفير أموال لشبكات الحماية الاجتماعية وتوفير اموال للاستثمارات وذلك وضع علينا اعباء كبيرة يجعلنا غير قادرين على توفير كافة المطالب فى الصحة والصناعة، متابعا: “حجم الضغوط كبير”.

وكشف وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن العجز الأولى وصل الى 530 مليار جنيه فى 7 سنوات، بداية من 2010 حتى الآن لافتا إلى أن حجم الدين خلال نفس الفترة ارتفع الى 1.3 تريليون جنيه.

واوضح أن من اولويات الحكومة أن تصل نسبة النمو الى 7% وان تنخفض نسبة الدين الى 75%.

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