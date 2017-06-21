قلب المنتخب المكسيك تأخره بهدف في الشوط الأول لفوز مثير على نظيره نيوزلندا بهدفين في لقاء الجولة الثانية من بطولة كأس القارات المقامة حاليا بروسيا.

وكان كريس وود قد افتتح التسجيل في الدقيقة 41 لنيوزلندا من الشوط الأول، قبل أن يتعادل المكسيكيون في الشوط الثاني عن طريق اللاعب راؤول خيمينيز في الدقيقة 54.

وأضاف الهدف الثاني اللاعب أوريبي بيرالتا في الدقيقة 73 من عمر المباراة

هذا الفوز رفع رصيد المكسيك للنقطة الرابعة متساويا مع البرتغال في المركز الأول فيما حل روسيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وظل نيوزلندا في المركز الرابع والأخير بدون أي رصيد.