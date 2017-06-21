 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 09:46 مساءً
روابط سريعة
اعترافات خطيرة لضابط مخابرات قطري قبض عليه في الإمارات
امير قطر الشيخ حمد بن تميم

اعترافات خطيرة لضابط مخابرات قطري قبض عليه في الإمارات

2017-06-21 21:29:22

أعلن تلفزيون أبو ظبي عن إذاعة اعترافات خطيرة لضابط مخابرات قطري ألقى الأمن الإماراتي القبض عليه في الإمارات.

ومن المقرر أن ينشر تلفزيون أبوظبي وللمرة الأولى، غدًا الخميس في تمام الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت الإمارات الـ 6 مساءًا بتوقيت القاهرة اعترافات خطيرة لضابط المخابرات القطري.

جدير بالذكر أن نشطاء موقع «تويتر» قد تداولوا هاشتاج «#فضائح_جواسيس_قطر» خلال الساعات الماضية على خلفية ما أعلنه تلفزيون أبوظبي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3