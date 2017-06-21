اعترافات خطيرة لضابط مخابرات قطري قبض عليه في الإمارات

أعلن تلفزيون أبو ظبي عن إذاعة اعترافات خطيرة لضابط مخابرات قطري ألقى الأمن الإماراتي القبض عليه في الإمارات.

ومن المقرر أن ينشر تلفزيون أبوظبي وللمرة الأولى، غدًا الخميس في تمام الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت الإمارات الـ 6 مساءًا بتوقيت القاهرة اعترافات خطيرة لضابط المخابرات القطري.

جدير بالذكر أن نشطاء موقع «تويتر» قد تداولوا هاشتاج «#فضائح_جواسيس_قطر» خلال الساعات الماضية على خلفية ما أعلنه تلفزيون أبوظبي.