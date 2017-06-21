أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب خلاله عن خالص التهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وليًا للعهد، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من التقدم والرقي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن خالص شكره للرئيس على هذه التهنئة، مؤكدًا متانة وقوة العلاقات بين مصر والسعودية، وحرصه على تعزيزها في مختلف المجالات.

ونشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية تقريرا تشير فيه لأبرز التصريحات ووجهات النظر الخاصة بالأمير الشاب، 31 عاما، في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، ونشرت وكالة سبوتنيك الروسية منها ما يخص مصر، حيث قال: «الإعلام الإخوانجي» كان ذلك الوصف الذي تحدث به الأمير محمد بن سلمان عن الإعلام المصري، الذي هاجم المملكة خلال فترة الخلاف بينهم، قبل أن يتفقا مجددا في أزمة قطر الأخيرة.

وقال “ابن سلمان” في مقابلة مع قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية: “الإعلام الإخوانجي يحاول خلق صدع في العلاقات بين الرياض والقاهرة”.

وتابع قائلا: “لكن القيادات في البلدين لا تلتفت إلى تلك المهاترات والتفاهات”.

وتابع: «لم يصدر موقف سلبي من الحكومة المصرية تجاه السعودية ولم يصدر موقف واحد سلبي من الحكومة السعودية تجاه مصر، ولم تتأخر مصر عن السعودية ولا لحظة، ولن تتأخر السعودية عن مصر أي لحظة، هذه قناعة مرسخة ليس لدى حكومة البلدين فحسب بل لدى شعبي الدولتين أيضا».