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وصول رئيس وزراء الأردن فى زيارة خاصة لمصر
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء و الدكتور هانى الملقى رئيس وزراء الأردن‎

وصول رئيس وزراء الأردن فى زيارة خاصة لمصر

2017-06-21 21:18:23

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء الدكتور هانى الملقى رئيس الوزراء الأردنى قادما من عمان فى زيارة خاصة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها مع عدد من الشخصيات لبحث دعم التعاون وآخر التطورات.

صرحت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال “الملقى” بصحبة حرمه بالصالة الحكومية بمطار القاهرة: “رغم زيارة رئيس الوزراء الأردنى الخاصة إلا أنه سيلتقى مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لإستعراض دعم التعاون وآخر التطورات على الساحة العربية.

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