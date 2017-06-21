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بلاتنيوم ستارز يتعادل سلبيا مع الصفاقسي في كأس الكونفدرالية
فريق الصفاقسي التونسي

بلاتنيوم ستارز يتعادل سلبيا مع الصفاقسي في كأس الكونفدرالية

2017-06-21 21:25:57

تعادل فريق بلاتنيوم ستارز ” جنوب أفريقيا” مع نظيرة النادي الصفاقسي “تونس” بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب رويال بافوكينج فى الجوله الرابعه ببطوله كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وبهذة النتيجه يرتفع رصيد نادى الصفاقسى الى 6 نقاط فى المركز الثانى ، بينما تجمد فريق بلاتنيوم ستارز فى المركز الرابع برصيد نقطه واحدة

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