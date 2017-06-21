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زاناكو يهزم القطن الكاميروني ويضع الأهلي في مأزق
زاناكو

زاناكو يهزم القطن الكاميروني ويضع الأهلي في مأزق

2017-06-21 21:03:05

استطاع فريق زاناكو الزامبي تحقيق فوزا مثيرا على القطن الكاميروني بهدف دون رد في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات الـ 16 بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأخير من عمر المباراة عن طريق اللاعب سعيد ساكالا

بهذا الانتصار تصدر زاناكو المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وتراجع الأهلي للمركز الثاني برصيد 7 نقاط واحتل الوداد المغربي المركز الثالث برصيد 6 نقاط

وبقى القطن الكاميروني في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

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