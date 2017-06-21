أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى الشهر القادم.



وأوضح إسماعيل، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى بجانب مجموعة الإجراءات التى يتم إتخاذها لحماية محدودى الدخل.



كان رئيس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة العدالة الإجتماعية لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية لحماية محدودى الدخل.

