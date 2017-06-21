نيوزلندا تحقق المفاجأة وتتقدم على المكسيك بهدف في الشوط الاول

حقق المنتخب النيوزلندي مفاجأة في كأس القارات المقامة بروسيا عندما أنهى الشوط الاول متقدما على منافسه المكسيك بهدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولي.

وجاء هدف النيوزلنديين عن طريق اللاعب كريس وود في الدقيقة 42 من الشوط بعدما استغل خطأ دفاعي من المنتخب المكسيك ينفرد من خلال بحارس المرمى ويسدد الكرة أعلى يمينه في الشباك.

ويحتل المنتخب النيوزلندي المركز الأخير بدون نقط في حين يأتي المكسيك في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.