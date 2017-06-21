رسميا.. داني ألفيش يرحل عن يوفنتوس الإيطالي2017-06-21 20:42:55
أعلن بيبى ماروتا المدير الرياضى لفريق يوفنتوس الإيطالى، رسميا فسخ التعاقد مع الظهير الأيمن البرازيلى دانى ألفيس، بالتراضى.
قال ماروتا فى تصريحات نشرها موقع “فوتبول إيطاليا”، ” سيتم إنهاء العقد مع ألفيس بتوافق الآراء، نتمنى له كل التوفيق، ولا يعد هذا انهيارا لعلاقتنا”.
أضاف المدير الرياضى لليوفى “أخبرنا داني ألفيس أنه يريد خوض تجربة جديدة، لذلك اتفقنا على فسخ التعاقد، لكنه بالطبع توجد خيبة أمل إزاء ما قاله مؤخرا”.
وكان ألفيس آثار غضب مشجعى يوفنتوس فى الفترة الأخيرة، بسبب تصريحات التى حث فيها الأرجنتينى باولو ديبالا على مغادرة السيدة العجوز إذا أراد الوصول لكامل إمكانياته.
وسجل ألفيس الذى انتقل إلى صفوف يوفنتوس فى الصيف الماضى فى عقد لمدة موسمين قادمًا من برشلونة الإسبانى، 6 أهداف فى 33 مباراة شارك فيها الموسم الماضى بجميع البطولات مع السيدة العجوز.
جدير بالذكر أن نادى تشيلسى ومانشستر سيتى الإنجليزيين يتنافسان على ضم دانى ألفيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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