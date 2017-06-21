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فيديو.. خالد الجندي لمتصلة: "مينفعش تقولي بحبك في الله"
الشيخ خالد الجندي

فيديو.. خالد الجندي لمتصلة: "مينفعش تقولي بحبك في الله"

2017-06-21 22:00:18

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى  للشئون الإسلامية، من قول مصطلح “بحبك فى الله”، من سيدة إلى أي رجل، وذلك في رده على فتاه صغيرة قالت له: “بحبك أوى أنت وعمو الشيخ رمضان”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء: “مينفعش تقولى كده خالص ولا حتى بحبك فى الله، قولى بحترمك”.



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