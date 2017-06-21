حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من قول مصطلح “بحبك فى الله”، من سيدة إلى أي رجل، وذلك في رده على فتاه صغيرة قالت له: “بحبك أوى أنت وعمو الشيخ رمضان”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء: “مينفعش تقولى كده خالص ولا حتى بحبك فى الله، قولى بحترمك”.