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تعرف على التشكيلة المتوقعة للزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري
تدريبات الزمالك

تعرف على التشكيلة المتوقعة للزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري

2017-06-21 20:32:59

استقر البرتغالي أجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل الأساسي في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من المنتظر أن يضم تشكيل الزمالك،”أحمد الشناوي في حراسة المرمى، شوقي السعيد وعلي جبر ومحمود الونش وأحمد فتوح في خط الدفاع، طارق حامد ومعروف يوسف وصلاح ريكو أو أحمد توفيق في خط الوسط، ستانلي وشيكابالا وباسم مرسي في خط الهجوم”.

ومن المقرر أن يتحرك الزمالك من فندق الإقامة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر أي العاشرة بتوقيت القاهرة ، استعدادا للمواجهة التي ستقام في تمام الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ويحتل الزمالك، صدارة مجموعته برصيد 5 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن  اتحاد العاصمة وأهلي طرابلس الليبي ويتذيل مؤخرة المجموعة كابس يونايتد الزيمبابوي برصيد 3 نقاط.

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