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شاهد.. رد فعل غريب من عبدالعزيز مخيون على مقلب "رامز تحت الأرض"
عبدالعزيز مخيون في رامز تحت الارض

شاهد.. رد فعل غريب من عبدالعزيز مخيون على مقلب "رامز تحت الأرض"

2017-06-21 21:11:09
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أظهر الفنان عبدالعزيز مخيون، ردًا غير متوقعا، عقب اكتشاف مقلب الفنان رامز جلال خلال برنامجه “رامز تحت الأرض”، وبدا “مخيون”، طوال المقلب في حالة ثبات غير طبيعي وهدوء يكاد يُشك في أمره.

وكان أول رد فعل لـ”مخيون”، عقب كشف “رامز” عن هويته خلف قناع “السلحفاة، ضاحكا:”هتعوضوني عن البنطلون”، وهو ما تسبب في ضحك من حوله من فريق عمل رامز.

يأتي برنامج «رامز تحت الأرض»، استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».

تقوم فكرة البرنامج على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في الصحراء، وأثناء الطريق يدخلون في منطقة رملية تشبه المستنقع، وفجأة تغرق السيارة بمن فيها في هذه الرمال، وعند محاولة الخروج من هذه الرمال، تخرج حيوانات من تحت الأرض عن طريق استخدام المؤثرات البصرية الحديثة، وهنا يصبح الضيف محاصرا بالرمال وهذه الحيوانات المفترسة، لنشاهد رد فعل الضيوف في هذه اللحظة.

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