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أمين عام الأمم المتحدة قلق من احتمالية حدوث مواجهة مباشرة بين أمريكا وروسيا في سوريا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش و وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

أمين عام الأمم المتحدة قلق من احتمالية حدوث مواجهة مباشرة بين أمريكا وروسيا في سوريا

2017-06-21 20:19:25
خاص- محيط

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في الأراضي السورية .

وأكد غوتيريش - في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، ونقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - ضرورة التزام الأطراف بضبط النفس، وقال “آمل بشدة آلا يكون هناك تصعيد للوضع في سوريا، لأن مثل هذه الحوادث من الممكن أن تكون خطيرة جدا فى حالة مثل الصراع السوري، حيث يوجد عدد كبير من الجهات الفاعلة والوضع معقد جدا علي أرض الواقع”.

وأضاف ” لذلك أشعر بالقلق وآمل آلا يؤدى ذلك إلى أى تصعيد للنزاع ، فهو بالأصل صراع محزن في وضعه الحالي”، داعيا في الوقت ذاته إلى حماية المدنيين السوريين في الرقة في الوقت الذي تقترب قوات مدعومة من الولايات المتحدة من محاصرة المدينة بهدف طرد تنظيم داعش منها.

وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية - المؤلفة من مقاتلين أكراد وعرب - على أربعة أحياء في مدينة الرقة وتقدمت على طول المناطق الجنوبية لتقترب من محاصرة الرقة بشكل كامل

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