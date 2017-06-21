التقى وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع عدد كبير من عمال الهيئة القومية للسكك الحديدية بحضور رئيس وقيادات الهيئة وتناول معهم الوزير وجبة الإفطار.

وأعرب الوزير - خلال اللقاء - عن تقديره لجهود جميع العاملين بالسكك الحديدية في عمليات تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، مشيرا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشرى من أولويات الوزارة، حيث يعتبر أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية.

وطالب الوزير، العمال بضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة القادمة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية التي تشهد تطويرا في كافة قطاعتها سواء عن طريق تدعيم أسطول نقل البضائع واسطول نقل الركاب بجرارات جديدة وتطوير المزلقانات والمحطات و تجديد السكة ونظم الاشارات الكهربائية .

وأشار الوزير إلى أن الهدف من التطوير هو تعويض الخسائر المتراكمة منذ عدة سنوات للوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات، مؤكدا ضرورة المحافظة على جداول التشغيل وانتظام مواعيد قيام ووصول القطارات.