هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأمير محمد بن سلمان لاختياره وليًا للعهد في السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا): إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بعث ببرقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اختياره وليًا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وعبر أمير قطر عن تمنياته له التوفيق والسداد، لما فيه خير المملكة، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وللعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، والمزيد من التطور والنماء.