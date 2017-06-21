تأهل البلغاري جريجور ديميتروف، المصنف 11 عالميا، لدور الـ8 ببطولة كوينز المفتوحة للتنس، التي تقام على الأراضي العشبية ببريطانيا، بعدما قلب تأخره أمام الفرنسي جوليان بنيتو ليفوز بمجموعتين لواحدة في النهاية.

وعانى المرشح السادس للقب الأمرين، بعدما وجد نفسه متأخرا في المجموعة بـ 4-6 ، قبل أن ينتفض ويحسم المجموعتين التاليتين لصالحه 6-3 و6-4 بعد منافسة دامت قرابة ساعتين.

وبهذا الانتصار الصعب سيتواجه ديميتروف، الفائز بلقب البطولة في 2014، في ربع النهائي، مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين الأسترالي تاناسي كوكيناكيس والروسي دانييل ميدفيديف.