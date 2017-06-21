 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 08:15 مساءً
روابط سريعة
١٤ لاعبة بقائمة منتخب سيدات فراعنة الطائرة استعدادا للتصفيات الأفريقية
19398041_1297631973669528_882310169_n

١٤ لاعبة بقائمة منتخب سيدات فراعنة الطائرة استعدادا للتصفيات الأفريقية

2017-06-21 19:44:58

يخوض المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة “سيدات” بقيادة هشام بدراوي، المدير الفني، تدريباته على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، استعدادا لخوض منافسات تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وضم الجهاز الفني 14 لاعبة استعدادا للتصفيات وهن: شروق فؤاد ونهلة سامح وآية الشامي وفريدة العسقلاني ومريم مصطفى ورحمة حسن ودعاء محمد ومريم حسن ويسرى عبد الكريم ونهال جمال وسارة أمين وآية خالد وهايدي مصطفى وهند أحمد.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية نهاية الشهر المقبل بكينيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3