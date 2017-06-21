أعرب فتحى مبروك المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، عن استيائه الشديد بسبب المعاملة الغريبة التى يتلقاها داخل النادى الأهلى منذ إقالته من المهمة الفنية للفريق الأول واصفا إياها بالغير لائقة، مشيرا إلى أنه لم يفعل أى شئ يسئ للنادى.

وتابع مبروك خلال لقائه ببرنامج ” كل عام وانتم بخير مع شوبير ” والذى يذاع عبر أثير ” الشباب والرياضة ” أن المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى رفض تواجده في منصب مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلى بناءا على توصية من الكابتن زيزو عندما كان مشرفا على الكرة بالنادى.

وأشار إلي أنه لايعلم سبب رفض طاهر تواجده فى أى منصب على الرغم من أنه وعده بعد الرحيل عن الفريق الأول بالتواجد فى أى مكان يريده بالنادى.