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رونالدو أفضل لاعب في لقاء البرتغال وروسيا
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رونالدو أفضل لاعب في لقاء البرتغال وروسيا

2017-06-21 19:38:33

نال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب رجل مباراة منتخب بلاده أمام روسيا في الجولة الثانية من كأس القارات

وكان المنتخب البرتغالي قد حقق الفوز على روسيا بهدف سجله رونالدو في الدقيقة 8 من عمر المباراة.

ونجح اللاعب في تسجيل 31 هدف في 31 مباراة لعبها في عام 2017.

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