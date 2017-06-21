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خبير اقتصادي: قطر مقبلة على أزمة كبرى وخطيرة
الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر

خبير اقتصادي: قطر مقبلة على أزمة كبرى وخطيرة

2017-06-21 19:38:17
كتب - متابعات

رأى إيهاب سمرة ، الخبير الاقتصادى، أن كافة التوقعات الدولية تؤكد على أن قطر مقبلة على أزمة اقتصادية كبرى وخطير جسيم وحالة من الاضطرابات، لافتاً إلى أن تاريخ قطر فى إبرام عدد من الصفقات الاقتصادية بطريقة احتيالية مثل التى ابرمتها مع بنك “باركليز”، أمر لن يمر بسهولة.

وقال في اتصال هاتفى ببرنامج “بين السطور”، الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط، عبر فضائية “ON Live”، أن توقيت مقاضاة بريطانيا لبنك باركليز بتهمة التآمر والتزوير مع قطر، يأتى فى إطار صراع الضباع على “أكل الجيف”.

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