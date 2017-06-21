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التضامن: 9,4 مليون مستفيد من المعاشات التأمينية
وزارة-التضامن-الاجتماعي

التضامن: 9,4 مليون مستفيد من المعاشات التأمينية

2017-06-21 19:31:21
كتب - متابعات

أكد عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عدد المستفدين زيادة المعاشات التأمينية والتى بلغت 15% وبحد أدنى 150 جنيهاً هم 9,4 مليون مستفيد، مشدداً على أن هذه الزيادة تتحملها خزانة الدولة وليس صناديق التأمينات.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “بين السطور”، المذاع على شاشة “ON Live”، إن الوزارة تولى اهتماماً بالغاً للأسر الأكثر احتياجاً وتعمل دائماً على تحسين مستوى دخولهم من خلال برامج الوزارة ورفع المعاشات.

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