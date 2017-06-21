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التشكيلة الرسمية لمواجهة نيوزلندا والمكسيك في كأس القارات
تدريب منتخب المكسيك

التشكيلة الرسمية لمواجهة نيوزلندا والمكسيك في كأس القارات

2017-06-21 19:09:29

أعلن المدير الفني خوان كارلوس أوزوريو مدرب منتخب المكسيك تشكيلة فريقه الرسمية التي ستواجه نظيره النيوزلندي في لقاء الجولة الثانية من بطولة كأس القارات المقامة في روسيا من الفترة 17 يونيو إلي 2 يوليو.

وجاءت التشكيلة لتضم :

تلافيرا - رييس - اراجو - الانس - سالسيدو - فابيان - راوول خيمينز -جيوفاني دوس سانتوس -اكوينو- جورجن دام - بيرلاتا

وعلى الجانب الآخر كشف المدير الفني أنتوني هدسون عن تشكيلة منتخب نيوزلندا التي شكلت :

مارينوفتش - وايني - سميث - دورتني - إينغهام - بوكسيل - توماس - ليويس - ميكيل - كريس وود - ماركوس روجاس.

ويحتل المنتخب المكسيكي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في لقاء الجولة الأولى مع البرتغال، فيما يحتل نيوزلندا المركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة أمام روسيا.

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