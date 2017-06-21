 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 08:18 مساءً
روابط سريعة
رونالدو يقود البرتغال للفوز على روسيا بكأس القارات
DC27RaFWAAA989e

رونالدو يقود البرتغال للفوز على روسيا بكأس القارات

2017-06-21 19:00:42

قاد النجم كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال للفوز على نظيره الروسي بهدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من بطولة كأس القارات المقامة على أراضي الأخير في الفترة من 17 يونيو إلي 2 يوليو.

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة

وبهذا الفوز رفع البرتغال رصيدهم للنقطة 4 بعدما تعادل في اللقاء الأول مع المكسيك بهدفين وحقق الفوز اليوم على روسيا الذي حل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وجاء المنتخب المكسيكي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة فيما حل نيوزلندا في المركز الأخير قبل أن يتواجهها في وقت لاحق من اليوم

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3