قاد النجم كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال للفوز على نظيره الروسي بهدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من بطولة كأس القارات المقامة على أراضي الأخير في الفترة من 17 يونيو إلي 2 يوليو.

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة

وبهذا الفوز رفع البرتغال رصيدهم للنقطة 4 بعدما تعادل في اللقاء الأول مع المكسيك بهدفين وحقق الفوز اليوم على روسيا الذي حل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وجاء المنتخب المكسيكي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة فيما حل نيوزلندا في المركز الأخير قبل أن يتواجهها في وقت لاحق من اليوم