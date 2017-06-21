تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب أعلى عقار بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، دون حدوث إصابات.

وكان مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر قد تلقى إخطارا من قسم شرطة العطارين بنشوب حريق أعلى عقار مجاور لمقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بمحطة الرمل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب الحريق بحجرتين من الخشب وسقف صاج أعلي العقار رقم 16 شارع كنيسة الأقباط.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.