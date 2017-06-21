ضبط تشكيل عصابي استولى على سلع تموينية تقدر بأكثر من 6 ملايين بالغربية2017-06-21 18:46:20
تمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابي، مكون من بقال تموينى وموظف بشركة إصدار بطاقات التموين الذكية، وموظفة بمركز خدمة المواطنين الإليكتروني بمكتب تموين سنباط التابع لإدارة تموين زفتى بالغربية، قاموا بالاستيلاء على سلع تموينية تقدر بـ6 ملايين و660 ألف جنيه.
كان مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة قد تلقى إخطارًا من إدارة مباحث تموين الغربية، برئاسة اللواء أحمد الخواجة، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من بقال تموينى وموظف بشركة إصدار بطاقات التموين الذكية، وموظفة بإدارة تموين سنباط قاموا بالاشتراك فيما بينهم والاستيلاء على سلع تموينية تقدر بـ6 ملايين و660 ألف جنيه.
ووردت معلومات إلى مباحث تموين الغربية تفيد بقيام “ن.ج” - 27 سنة - موظف بإحدى شركات استخراج بطاقات التموين الذكية، و”ز.ج” مسئولة خدمة المواطنين الإلكترونية بمكتب تموين سنباط التابع لإدارة تموين زفتى بمحافظة الغربية، و “م.ا ” صاحب محل بقالة بمدينة كفر الزيات، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، مستغلين وظيفتهم وعملهم، والحصول على سلع وبضائع تموينية من خلال بطاقات تموينية وهمية يتم صرفها من خلال المتهم الثالث بواسطة ماكينة صرف السلع التموينية المسلمة إليه بحكم أنه صاحب محل بقالة تمويني.
وأكدت التحريات إجراء 27 ألفًا و304 عمليات تحويل على بطاقات تموين فى محافظات أخرى بشكل وهمي من خلال حساب الموظفة، على أن يتم الصرف من داخل المحافظة بواسطة المتهم الثالث من خلال ماكينة صرف السلع التموينية المسلمة إليه بمحل البقالة ملكيته، إضافة إلى قيام المتهم الثالث بتزوير عدد أفراد المستفيدين على تلك البطاقات من صرف المقررات التموينية من خلال زيادة الأفراد من 4 إلى 10 أفراد بالتنسيق مع المتهم الأول، وتبين أن المتهمين حصلوا على سلع تموينية مدعمة من الشركة القابضة للسلع التموينية بقيمة 6 ملايين و660 ألف جنيه.
وتم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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