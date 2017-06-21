محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والثانوى الفني2017-06-21 18:40:02
اعتمد محافظ المنيا عصام البديوي، تنسيق القبول للصف الأول الثانوى العام والثانوى الفني للعام الدراسي (2017 /2018) ، حيث بلغت درجة القبول فى الثانوى العام 212 درجة، وبالنسبة للمدارس الثانوية الزراعية بلغت درجة القبول 150 درجة بجميع المراكز، والمدارس التجارية 150 درجة للبنين، و152 للبنات بمركز مغاغة، و 150 درجة لباقي المراكز.
كما شمل التنسيق المدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية (الجديدة) بنات نظام 5 سنوات وبلغت درجة القبول بها 205 درجات، والمدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية شرق النيل المشتركة 200 درجة، والفنية المتقدمة التجارية المشتركة 5 سنوات 192 درجة، والمنيا الفنية المتقدمة الصناعية بنين 185 درجة.
وبالنسبة للتعليم الصناعي، ففي مركز العدوة بلغت درجة القبول 160 درجة للذكور، و160 للإناث، وفى مغاغة 160 درجة للبنين و168 للإناث، وببنى مزار 160 درجة للذكور و160 للإناث، وفى مطاي 155 درجة للذكور و152 درجة للإناث، وفى سمالوط 160 للذكور والإناث ، وفى المنيا 170 درجة للذكور والإناث 160 درجة، وأبوقرقاص 155 درجة للذكور والإناث، وفى ملوى 160 درجة للذكور و185درجة للإناث، وفى ديرمواس 150.5 درجة للذكور فقط.
وبالنسبة للمدارس الفنية للتعليم المزدوج، بلغت 155 بجميع التخصصات، ما عدا تخصص زراعي فني بساتين بالعناني الزراعية أبو قرقاص فقد بلغت 150 درجة.
وقال وكيل وزارة التعليم بالمحافظة رمضان عبدالحميد إنه فى حالة وجود أماكن شاغرة بأى إدارة تعليمية سيتم الإعلان عنها فور توافرها.
-
مصر تسمح لأول مرة بإدخال الوقود إلى غزة
على وقع أزمة حادة تعيشها غزة تخص تقليص امدادات الكهرباء، سمحت السلطات المصرية، ولأول مرة، اليوم الأربعاء، بإدخال شاحنات محملة بالوقود الصناعي إلى قطاع غزة، عبر ...Wed, 21 Jun 2017 10:12:44 GMT
-
معلومات الوزراء :لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات الإضافية بعيد الفطر
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه وزارة النقل لزيادة ...Wed, 21 Jun 2017 11:26:59 GMT
-
7 مكونات خطرة تحملها الوجبات السريعة..تعرف عليها
مع تسارع وتيرة الحياة، أصبحت الوجبات السريعة جزءاً أساسياً من نظامنا الغذائي بدلاً من الحرص على إعداد الطعام الصحي والمفيد والذي يتطلب الوقت والجهد لانتقائه ...Wed, 21 Jun 2017 04:19:58 GMT
-
الإعلام الإيراني: تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد «انقلاب ناعم»
وصفت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء، اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية “بالانقلاب الناعم”، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وكتب ...Wed, 21 Jun 2017 11:42:48 GMT
-
الذهب يستقر محليا.. وعيار 21 يسجل 636 جنيها
واصلت أسعار الذهب استقرارها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء فيما ارتفعت بالأسواق العالمية، بعد تصريحات مسئول بالبنك الفدرالي الأمريكي والذي أشار ...Wed, 21 Jun 2017 11:59:33 GMT
-
خفض 16ميجا من إمدادت الكهرباء الإسرائيلية لغزةTue, 20 Jun 2017 11:07:57 GMT
-
بلاتر يفجر مفاجأة..هذه حقيقة حصول قطر على مونديال 2022
كشف السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقاً أن مأدبة غداء جمعت الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق مع نيكولا ساركوزي الرئيس السابق لفرنسا ...Wed, 21 Jun 2017 08:42:16 GMT
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
وزير الأوقاف: الوزارة تسيطر بشكل كامل على جميع المساجد
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيطرة الوزارة بشكل كامل على جميع المساجد والتصدي للحالات الفردية لمحاولة استغلال منابر المساجد سياسيا أو حزبيا أو اختطاف ...Tue, 20 Jun 2017 10:30:09 GMT