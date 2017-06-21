اعتمد محافظ المنيا عصام البديوي، تنسيق القبول للصف الأول الثانوى العام والثانوى الفني للعام الدراسي (2017 /2018) ، حيث بلغت درجة القبول فى الثانوى العام 212 درجة، وبالنسبة للمدارس الثانوية الزراعية بلغت درجة القبول 150 درجة بجميع المراكز، والمدارس التجارية 150 درجة للبنين، و152 للبنات بمركز مغاغة، و 150 درجة لباقي المراكز.

كما شمل التنسيق المدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية (الجديدة) بنات نظام 5 سنوات وبلغت درجة القبول بها 205 درجات، والمدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية شرق النيل المشتركة 200 درجة، والفنية المتقدمة التجارية المشتركة 5 سنوات 192 درجة، والمنيا الفنية المتقدمة الصناعية بنين 185 درجة.

وبالنسبة للتعليم الصناعي، ففي مركز العدوة بلغت درجة القبول 160 درجة للذكور، و160 للإناث، وفى مغاغة 160 درجة للبنين و168 للإناث، وببنى مزار 160 درجة للذكور و160 للإناث، وفى مطاي 155 درجة للذكور و152 درجة للإناث، وفى سمالوط 160 للذكور والإناث ، وفى المنيا 170 درجة للذكور والإناث 160 درجة، وأبوقرقاص 155 درجة للذكور والإناث، وفى ملوى 160 درجة للذكور و185درجة للإناث، وفى ديرمواس 150.5 درجة للذكور فقط.

وبالنسبة للمدارس الفنية للتعليم المزدوج، بلغت 155 بجميع التخصصات، ما عدا تخصص زراعي فني بساتين بالعناني الزراعية أبو قرقاص فقد بلغت 150 درجة.

وقال وكيل وزارة التعليم بالمحافظة رمضان عبدالحميد إنه فى حالة وجود أماكن شاغرة بأى إدارة تعليمية سيتم الإعلان عنها فور توافرها.