تمكنت قوات الحماية المدنية بالوادى الجديد من السيطرة على حريق هائل اندلع بزراعات للنخيل بمنطقة سنكوحة بمركز الداخلة، دون وقوع خسائر بشرية فى الأرواح.

وكان مدير أمن الوادى الجديد اللواء أحمد عبد الغفار قد تلقى إخطارا بالحريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف، وتم فرض كردون أمنى وإقامة منطقة عازلة للحريق الذى امتد على مساحة 8 أفدنة، وتمت السيطرة عليه، وتم تشكيل لجنة من المعنيين لتقدير الخسائر المادية.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.