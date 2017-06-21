بعث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا، برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقراره الخاص بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات.

وقال الوزير - في البرقية - إنه وبالإصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع فلاحي جمهورية مصر العربية والعاملين بالقطاع الزراعي، يتقدمون الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الشكر والتقدير، لقراره بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك القرار يستهدف - في الأساس - الفلاح المصري البسيط وصغار المزارعين، ورفع العبء عن كاهلهم، وهو ما يؤكد دعم القيادة السياسية للفلاح، والذي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، كذلك باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي المصري.

وأوضح البنا أن تقديم كافة أشكال الدعم للفلاح البسيط ومساندته وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له يأتي في المقام الأول وعلى رأس أولويات الحكومة والقيادة السياسية في مصر، لرفع مستوى معيشته وتحسين أحواله.

واختتم وزير الزراعة برقيته إلى الرئيس السيسي داعيا الله له بسداد الخطى ودوام التوفيق بما فيه الخير لبلدنا الحبيبة، ولمصر والمصريين جميعا بكل سلامة وعزة واستقرار.