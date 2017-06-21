قال الكاتب الصحفي السعودي، محمد العصيمي، إن دلالة تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد بالمملكة العربية السعودية، تصب في دلالة رئيسية ألا وهي أن جميع القرارات التي تتم في المملكة تأتي بهدوء وحكمة.

وأضاف العصيمي خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أنه بعد صدور الأمر الملكي بتعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد بالمملكة العربية السعودية، جميع المواطنين السعوديين عبروا عن امتنانهم وتقديرهم الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي لولي العهد الجديد محمد بن سلمان، على ما قدمه من خدمات وإنجازات.

وأوضح العصيمي أن ولي العهد محمد بن سلمان، يصف بأنه جنرالٌ في محاربة الإرهاب، لكونه خلال الأعوام الماضية نجح في في العديد من الملفات الأمنية، رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز الـ 31 عامًا.