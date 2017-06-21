تفقد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، يرافقه الدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة بقنا اليوم /الأربعاء/ مستشفى التأمين الصحي ومستشفى قنا العام للاطمئنان على التجهيزات الطبية بكل منها وتحديد الاحتياجات اللازمة لهما من أجهزة طبية وأطقم الأطباء والتمريض وتطوير الإنشاءات بكل مستشفى.

بدأ الهجان جولته بتفقد مستشفى التأمين الصحي، حيث تفقد وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 12 جهاز غسيل وتخدم 36 مريضا شهريا بالإضافة إلى 6 أجهزة أخرى سيتم إضافتها للوحدة خلال الفترة القريبة القادمة، كما تفقد قسم العناية المركزة والذي يضم 10 أسّرة، وتفقد أيضا قسم التعقيم المركزي ومعمل التحاليل الطبية وقسم الأشعة وغرف إقامة المرضى، وتشتمل المستشفى أيضا على 74 سريرا لإقامة المرضى ، وأشاد الهجان بالتجهيزات الطبية العالية بالمستشفى والتي توفر خدمة طبية متميزة لمرتادي المستشفى من المرضى .

كما زار المحافظ مستشفى قنا العام، حيث تفقد بها وحدة الرنين المغناطيسي، مشيرا إلى أنه جارى تركيب الأجهزة الخاصة بها والبالغ قيمتها 20 مليون جنيه تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة بداية شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن منظومة الصحة بالمحافظة شهدت طفرة كبيرة خلال الأعوام الماضية ساهمت بشكل كبير فى استيعاب وتلبية احتياجات المرضى فى معظم التخصصات الطبية.

وطالب المحافظ المسئولين عن مستشفى التأمين الصحي ومستشفى قنا العام بسرعة تحديد الاحتياجات اللازمة لكل مستشفى من تطوير إنشاءات وأجهزة طبية والقوى البشرية من الأطباء والممرضين ومخاطبة المسئولين بوزارة الصحة للبدء فى توفير تلك الاحتياجات ، كما أصدر تعليماته للمسئولين بمديرية الصحة بضرورة توفير الأطباء فى بعض التخصصات الدقيقة سواء من خلال التعاقد مع الأطباء أو إبرام بروتوكولات تعاون مع كليات الطب بجامعة جنوب الوادي والجامعات الأخرى لتغطية هذه التخصصات لتوفير كافة الخدمات الطبية فى كافة التخصصات وتخفيف العبء عن المواطنين من الانتقال إلى المحافظات الأخرى لتلقي العلاج.