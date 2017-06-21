الصين تقترح على روسيا بناء خط سكك حديدية سريع بين البلدين2017-06-21 18:28:03
أعلنت وزارة تنمية الشرق الأقصى الروسي أن الصين اقترحت على روسيا بناء خطط سكك حديدية سريع يربط مدينة تشانجتشون الصينية بفلاديفوستوك الروسية.
وذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء أن نائب مدير مقاطعة جيلين الصينية، باين تشاول، اقترح على النائب الأول لوزير تنمية الشرق الأقصى الكسندر أوسيبوف، تنفيذ هذا المشروع.
وأكد أوسيبوف أن المشروع مثير للاهتمام حقا ويتعين دراسة إمكانية إنشاء مثل هذا الخط، مشيرا إلى استعداد بلاده لذلك.
يُذكر أن الصين ورسيا تتعاونان بشكل وثيق بالعديد من المجالات وخصوصا في تنمية الشرق الأقصى الروسي، فقد وقعت وزارة تنمية الشرق الأقصى الروسي والجمعية الصينية للتنمية الدولية وشركة الاستثمارات الصناعية في الصين لشئون التعاون الاقتصادي الدولي، في وقت سابق، على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مؤسسة روسية- صينية لتنمية الإنتاج الزراعي بقيمة تفوق 10 مليارات دولار.
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