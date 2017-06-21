بعث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم /الأربعاء/ برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة تعيينه وليا للعهد للمملكة العربية السعودية.

وأعرب الرئيس التونسي - في البرقية - عن تمنياته لولي العهد الجديد بالتوفيق في مهامه لمزيد تطوير بلده وإعلاء مكانته بين الأمم والشعوب تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معبرا عن يقينه بجدارته وبأنه سيضطلع بمهمته بكل إخلاص واقتدار.

كما قدم له تهانيه بعيد الفطر، معربا عن أمله في مزيد توطيد أواصر الأخوة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين لما فيه خير الشعبين الشّقيقين وعزّة ومناعة الأمة العربية والإسلامية.

يشار إلى أن مرسوما ملكيا بالسعودية أفاد اليوم بأن أمرا ملكيا صدر بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان خلفا له.