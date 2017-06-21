تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود الجنوبية مع سوريا

أوردت قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم الأربعاء أن الجيش التركي أرسل دبابات وآليات عسكرية إلي الأطراف الجنوبية من ولاية كيلز المقابلة لريف حلب الشمالي في سوريا والواقعة علي الحدود السورية مباشرة.

ونقلت القناة عن مصادر بفصائل المعارضة المنضوية تحت لواء عملية درع الفرات، نبأ إرسال هذه التعزيزات التي وصفتها بـ”الضخمة”.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات التركية فتحت أبواب معبر “أونجو بينار” المقابل لمعبر “باب السلامة” الحدودي، لتتيح لمئات اللاجئين السوريين فرصة قضاء عيد الفطر في بلادهم ومع أقاربهم.

وكانت السلطات التركية أغلقت المعبر الحدودي - في التاسع من مارس الماضي - وسمحت بالعبور فقط لفرق الصحة والمساعدات الإنسانية.