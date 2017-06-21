أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عدم موافقته على مصطلح “بحبك فى الله”، رافضا أن تقولها سيدة إلى أى رجل، وذلك فى رده على فتاه صغيرة قالت له: “بحبك أوى أنت وعمو الشيخ رمضان”.

وقال الجندى، في برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على شاشة “dmc”، اليوم الأربعاء إن “مينفعش تقولى كده خالص ولا حتى بحبك فى الله، ولا في الشيطان، قولى بحترمك