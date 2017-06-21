تعهدت الصين ببذل جهود مشتركة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) لضمان تعزيز السلام والاستقرار فى بحر الصين الجنوبى ونجاح الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية الذي سيتم عقده فى شهر أغسطس المقبل.

عبر عن هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ فى تعليق له على تصريحات أدلت بها مؤخرا مساعدة وزير الخارجية الفلبينى لشئون الاسيان هيلين دي لا فيغا أكدت خلالها أن إقامة خط ساخن لكبار الدبلوماسيين بين الصين ودول الآسيان وتطبيق قانون اللقاءات البحرية العرضية ببحر الصين الجنوبى سيساعد فى تحسين العلاقات بين الصين والاسيان.

وأشاد قنغ بتعليقات المسئولة الفلبينية، مؤكدا ان الوضع فى بحر الصين الجنوبى استقر حاليا ويحافظ على قوة دفع نحو التنمية السليمة.

ونوه بقيام الأطراف المعنية بالدفع قدما بالمشاورات الخاصة بمدونة قواعد السلوك فى بحر الصين الجنوبى ذلك الممر المائى الاستراتيجى الذي تمر به سنويا تجارة دولية تقدر بأكثر من خمسة تريليونات دولار وكذا بحرصهم علي تعزيز التعاون البحرى.

وأكد أهمية الاتفاق الإطاري بشأن مدونة السلوك الذي تم التوصل إليه فى الاجتماع الـ 14 لكبار المسئولين المختصين بتنفيذ إعلان سلوك الاطراف فى بحر الصين الجنوبى والذى عقد فى الشهر الماضى فى قوييانغ بمقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين.

وأشاد قنغ بما تم اتخاذه من إجراءات هامة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية منذ العام الماضى وحتى الان.