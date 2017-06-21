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الأربعاء 21 يونيو 2017 06:49 مساءً
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توزيع كروت صرف معاش تكافل وكرامة لـ 4505 من المستفيدين بدمياط
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط‎

توزيع كروت صرف معاش تكافل وكرامة لـ 4505 من المستفيدين بدمياط

2017-06-21 17:48:07
كتب - أ ش أ

قام محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه اليوم الأربعاء بتوزيع كروت صرف معاش المستحقين لبرنامج “تكافل وكرامة” والذى يبلغ عددهم 4505 مستفيدين من أبناء محافظة دمياط.
وأكد المحافظ - خلال لقائه بالمستفيدين من البرنامج - على جهود الدولة للوقوف بجانب المواطنين من خلال برنامج تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية.
من جانبه، قال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط حسام عبد الغفار إن هذا البرنامج يستهدف إلى وجود دخل مالى للأسر دون النظر للمؤهل الدراسي، حيث يحصل المستفيدون من المشروع على 325 جنيهًا كحد أدنى يتزايد بقيمة 60 جنيهًا لكل طالب بالأسرة بالمرحلة الإبتدائية، و80 جنيهًا بالإعدادية، و 100 جنيه بالثانوية العامة.
وأشار إلى أنَّ برنامج “تكافل وكرامة” يقدم دعما ماديا للأسر الأكثر فقراً، ويستهدف الذين تفوق أعمارهم الــ 65 عاماً من ذوى العجز أو الإعاقة ممن لا يتقاضون معاش ثابت، ويتم صرف 350 جنيهًا للأسرة المكونة من 3 أفراد بحد أقصى 1050 جنيهًا.

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