روسيا تلغي جولة حوار مع أمريكا تخص العلاقات الثنائية بينهما

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تستمر في المشاورات الثنائية مع واشنطن فيما يخص المشاكل في العلاقات بين البلدين، وذلك بعد توسيع الولايات المتحدة للعقوبات.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف اليوم الأربعاء - إنه “خلال الايام القادمة من المخطط استمرار المشاورات الثنائي حول (المنغصات) في العلاقات الروسية - الأمريكية والبحث عن سبل للخروج من الوضع الصعب”.

وأضاف: “بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع العقوبات على روسيا، فإن الوضع لا يساعد لعقد جولة جديدة من الحوار”.

من جانبه، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن بلاده سترد على توسيع العقوبات الأميركية المفروضة ضدها.وقال أوشاكوف : “إن بلاده ستتخذ بالطبع خطوات للرد على توسيع العقوبات الأمريكية”.